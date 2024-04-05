وزير الصحة: نتجه لتوظيف خريجي كليات الطب وفق الحاجة وليس إلغاء التعيين المركزي

2024-04-05 10:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأكد وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الجمعة، عدم وجود زيادة في أعداد الإصابات بمرض التوحد، فيما أوضح بشأن إلغاء التعيين المركزي لخريجي كليات الطب.وقال الحسناوي لوكالة الأنباء العراقية، (واع): إن "أحد الأمراض الذي بدأ التركيز عليه هو مرض التوحد، إلا أن هذا لا يعني زيادة الانتشار للمرض وإنما زيادة اكتشاف الحالات الموجودة بسبب الوعي، وأيضاً انتباه الأهل وزيادة انتباه الأطباء ومهاراتهم وفق الضوابط التشخيصية"، مبيناً أنه "بموجب الإحصائيات لا توجد زيادة في الأعداد في محافظة معينة، لأنه ليس مرضاً انتقالياً يحصل عن طريق العدوى".وأضاف: "لدينا مركز توحد في دائرة مدينة الطب، وهناك أيضاً مركز توحد بالتعاون بين وزارة الصحة والعتبة الحسينية في كربلاء المقدسة، فضلاً عن مراكز التوحد في القطاع الخاص"، مشيراً إلى أن "الوزارة متجهة نحو زيادة الوعي، بالإضافة إلى تقديم الخدمات من خلال برامج مستقبلية".وفي ما يخص المستشفيات المتلكئة، أكد الحسناوي، أن "المستشفيات المتلكئة حوالي 40 مستشفى بسعة 100 سرير فما فوق وهي بمتابعة لجنة الأمر الديواني بالمادة 45 برئاسة وزير التخطيط والحلول مستمرة"، لافتاً إلى أن "قسماً من هذه المستشفيات سيدخل الخدمة خلال العام الحالي، والقسم الآخر سيدخل الخدمة في العام القادم 2025، ويتبقى جزء قليل منها يدخل الخدمة في العام 2026".وحول إلغاء التعيين المركزي لخريجي كليات الطب، أوضح الحسناوي، أن "القانون هو ليس إلغاء التعيين المركزي بل يكون التعيين وفق الحاجة، إذ إن هناك حاجة لفئات وظيفية معينة، وهناك ترهل وزيادة في وظائف معينة وبالتالي سيتوجه التعيين وفق حاجة وزارة الصحة، حيث قُرئ القانون قراءة أولى في مجلس النواب وبانتظار القراءة الثانية ومن ثم إقراره"، منوهاً بأن "هذا القانون سيسري بعد إقراره على الذين يلتحقون بالدراسة بدءاً من العام القادم".‏