2024-04-05 10:48:09 - المصدر: منصة إيشان

أكد وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الجمعة، عدم وجود زيادة في أعداد الإصابات بمرض التوحد، فيما أوضح بشأن إلغاء التعيين المركزي لخريجي كليات الطب. وقال الحسناوي تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته منصة “ايشان”، إن “أحد الأمراض الذي بدأ التركيز عليه هو مرض التوحد، إلا أن هذا لا يعني زيادة الانتشار للمرض وإنما زيادة اكتشاف الحالات […]

ظهرت المقالة وزير الصحة: نتجه لتوظيف خريجي كليات الطب وفق الحاجة أولاً على Eishan.