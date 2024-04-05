2024-04-05 10:48:09 - المصدر: منصة إيشان

انضم عمدة لندن صادق خان إلى شخصيات بارزة في حزب العمال البريطانية بدعوة الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، ومن بينها وقف تصدير السلاح. فقد نقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن عمدة لندن قوله، إن مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل يجب أن تتوقف. وتأتي تعليقات صادق خان، في الوقت الذي تدعو فيه شخصيات بارزة أخرى في […]

ظهرت المقالة عمدة لندن: مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل يجب أن تتوقف أولاً على Eishan.