زراعه ميسان تعلن إطلاق الملايين من سابحات الأسماك في الأهوار

2024-04-05 11:24:01 - المصدر: واع

ميسان -واع -شذى السودانيأعلنت مديرية زراعة ميسان، اليوم الجمعة، اطلاق ملايين السابحات في اهوار المحافظة.وقال مدير زراعة ميسان ماجد جمعة لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"مديرية زراعة محافظة ميسان اطلقت ملايين السابحات في الاهوار ،حيث بلغ عدد الاطلاقات من سابحات اسماك الكارب ثلاث اطلاقات وتركزت في هور العروكه التابع الى هور الحويزة ضمن قاطع ناحية المشرح بغية اكثار الثروة السمكية في مناطق الاهوار مستفيدين من الزيادة النسبية لمناسيب هور الحويزة تنفيذا لخطط الوزارة / دائرة الثروة الحيوانية السنوية في تنمية الثروة السمكية".واضاف ان" الاطلاقات الاولى بلغت (4200000) اربعة ملايين ومائتي الف سابحة والاطلاقة الثانية بلغت (4900000) اربعة ملايين وتسعمائة الف سابحة والاطلاقة الثالثة بلغت ( 4800000) اربعة ملايين وثمانمائة الف سابحة".وتابع ان"مديرية الزراعة بالتنسيق مع دائرة الثروة الحيوانية مستمرة بالاطلاقات لجميع مناطق الاهوار التي ارتفعت فيها مناسيب المياه بالفترة الاخيرة".