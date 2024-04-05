الإعمار تكشف آخر مستجدات مشروع (مترو بغداد)

2024-04-05 11:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازكشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، اليوم الجمعة، عن آخر مستجدات مشروع (مترو بغداد).وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور في الوزارة، حسين جاسم الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تعداد مدينة بغداد تجاوز الـ 8 ملايين نسمة، وبالتالي فإن هذا العدد يتطلب تفعيل النقل الجماعي مع مشاريع الطرق والجسور لحل مشكلة الزحامات المرورية في العاصمة".وأضاف أن "مدينة بغداد تحتاج الى وسائل نقل متقدمة ومتحضرة، لذلك تم إعداد دراسة لإنشاء مترو بغداد بطول أكثر من 148 كيلومتراً"، مبيناً أن" الدراسات للمشروع أطلقت الآن والعمل مستمر من أجل أن يرى النور بعد توقف لسنوات طويلة".وأشار الى أن" مسارات المشروع درست بشكل جيد، وهناك مكاتب استشارية رصينة تشرف على الأعمال سواء في ما يتعلق بمشاريع فك الاختناقات أو بمشروع مترو بغداد"، موضحاً أن" المكاتب الاستشارية ستكون هي المسؤولة عن التصاميم والتدقيق للمشاريع".