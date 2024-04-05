أسعار النفط تتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني

2024-04-05 11:30:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

واصلت أسعار النفط الارتفاع، اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني بدعم من التوترات في أوروبا والشرق الأوسط والمخاوف بشأن تناقص الإمدادات والتفاؤل بنمو الطلب العالمي على الوقود مع تحسن الاقتصادات.

وقفز خام برنت 49 سنتا أو 0.5% إلى 91.14 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا أو 0.4% إلى 86.96 دولاراً للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان عند التسوية أمس الخميس أعلى المستويات منذ تشرين الأول، ويتجه الخامان لتسجيل مكاسب تتجاوز الـ 4% هذا الأسبوع، ليواصلا الصعود للأسبوع الثاني على التوالي.

المصدر: العربية