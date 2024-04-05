2024-04-05 11:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رأى الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (5 نيسان 2024)، أن ارتفاع اسعار النفط الى 91 دولارا للبرميل يحمل في طياته عددا من التناقضات.

وذكر المرسومي في منشور على موقع "فيس بوك"، تابعته "بغداد اليوم"، أن "ارتفاع اسعار النفط الى 91 دولارا للبرميل يستر العيوب ويسّكن الاوجاع ويفاقم الامراض".

واستدرك بالقول، "ويوسع الانفاق ويقوض الإصلاح".

وواصلت أسعار النفط الارتفاع، خلال تعاملات، اليوم الجمعة، المبكرة، متجهة لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني بدعم من التوترات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط والمخاوف بشأن تناقص الإمدادات والتفاؤل بنمو الطلب العالمي على الوقود مع تحسن الاقتصادات.

قفز خام برنت 49 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 91.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 0108 بتوقيت غرينتش. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 86.96 دولار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان عند التسوية أمس الخميس أعلى المستويات منذ أكتوبر.

ويتجه الخامان لتسجيل مكاسب تتجاوز الأربعة بالمئة هذا الأسبوع، ليواصلا الصعود للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن توعدت إيران ثالث أكبر منتج في أوبك بالثأر من إسرائيل بسبب هجوم أسفر عن مقتل عدد من كبار العسكريين الإيرانيين.