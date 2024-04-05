2024-04-05 11:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الجمعة (5 نيسان 2024)، إلقاء القبض على متهمين اثنين سرقا مبلغ 47 مليون دينار من داخل محل تجاري شرق العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب الحبيبية، تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين لقيامهما بسرقة مبلغ مالي قدره 47 مليون دينار عراقي من داخل محل تجاري ضمن منطقة الحبيبية شرق بغداد".

وأوضحت، أن "عملية القبض تمت بعد أن توافرت معلومات لدى مفارز المديرية حول تعرض احد المحال التجارية ضمن قاطع المسؤولية للسرقة، حيث تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات وبجهود فنية تم التوصل الى المتهمين والقبض عليهما، ليتم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق".

واشارت الى أنه "تم توقيفهما وفق أحكام المادة 444 من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل".