بارزاني: المخاطر التي تواجه كردستان لا تزال قائمة وعلى المجتمع الدولي حمايته

2024-04-05 11:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

اكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة (5 نيسان 2024)، ان المخاطر التي تواجه الإقليم لا تزال قائمة، داعيا المجتمع الدولي الى اتخاذ موقف جدي لحماية مواطنيه والدفاع عن حقوقهم المشروعة.

وقال بارزاني بمناسبة الذكرى السنوية لاعتماد القرار 688 من قبل مجلس الأمن الدولي، بحسب بيان تلقته "بغداد اليوم"، "تمر علينا اليوم الذكرى الثالثة والثلاثون للقرار رقم 688 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي في 5 نيسان عام 1991، رداً على الهجمات والاعتداءات الوحشية التي شنها النظام العراقي السابق على مواطني كردستان، ما تسبب في نزوح جماعي للملايين منهم نحو الحدود طلباً للأمان".

وأضاف بارزاني "لقد كان لهذا القرار المهم والتاريخي الدور المحوري في إنشاء منطقة حظر جوي، مما أدى إلى كبح جماح الهجمات والظلم والقمع الذي كان يمارسه النظام البعثي، إذ أسهم القرار في حماية إقليم كردستان من إبادة جماعية جديدة وذلك بعد أن استجاب المجتمع الدولي لاستغاثات شعبنا ونداءاته، وهو ما مهد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ناجحة نتج عنها تشكيل حكومة إقليم كردستان".

وأوضح ان "القرار 688 يُمثل علامة فارقة ونقطة تحول حاسمة في مسيرة نضال شعب كردستان وكفاحه في سبيل نيل حقوقه المشروعة.

واكد بارزاني في ختام بيانه، على أن "المخاطر التي تواجه شعب كردستان لا تزال قائمة، وأنّ حقوقه ومنجزاته ما زالت مهددة"، مشددا على "ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤوليته في اتخاذ موقف جدي في سبيل حماية شعبنا والدفاع عن حقوقه المشروعة، وكذلك طمأنته من عدم تعرضه مرة أخرى إلى أي إبادة جماعية أو انتهاكات لحقوقه المشروعة".