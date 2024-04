استهداف‎ منزل مسؤول محلي في قضاء سيد دخيل بعبوة ناسفة شرق الناصرية

2024-04-05 11:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:‎أفاد مصدر في شرطة ذي قار، عن استهداف منزل مدير كهرباء قضاء سيد دخيل شرق محافظة الناصرية .‎وقال المصدر لشبكة اخبار الناصرية، ان مجهولين هاجموا منزل مدير كهرباء قضاء سيد دخيل شرق الناصرية، بعبوة ناسفة .‎وأضاف المصدر، أن الهجوم تسبب بأضرار جسيمة في واجهة المنزل، دون وجود خسائر...

