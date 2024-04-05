استهداف منزل مسؤول محلي في قضاء سيد دخيل بعبوة ناسفة شرق الناصرية
2024-04-05 11:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
شبكة اخبار الناصرية:أفاد مصدر في شرطة ذي قار، عن استهداف منزل مدير كهرباء قضاء سيد دخيل شرق محافظة الناصرية .وقال المصدر لشبكة اخبار الناصرية، ان مجهولين هاجموا منزل مدير كهرباء قضاء سيد دخيل شرق الناصرية، بعبوة ناسفة .وأضاف المصدر، أن الهجوم تسبب بأضرار جسيمة في واجهة المنزل، دون وجود خسائر...
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