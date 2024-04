2024-04-05 11:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: نجح الشاب ابراهيم صادق من الناصرية بتحطيم رقم قياسي جديد في توازن الاشياء. و يذكر ان ابراهيم نجح في موازنة 4 زجاجات مشروبات غازية فوق بعضها و كذلك استطاع موازنة بلايس عدد 4، سبانة عدد 3 و اربع حبات فلفل اخضر فوق زجاجة مشروب غازي. ويعتبر ابراهيم...

