ارتفاع طفيف في أسعار صرف الدولار في بورصة الناصرية اليوم الجمعة

2024-04-05 11:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اليكم اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية في بورصة الناصرية ليوم الجمعة 5 نيسان للعام 2024. سعر الشراء 147250 دينار لكل 100 دولار. سعر البيع 147750 دينار لكل 100دولار . السعر الرسمي المقر من قبل البنك المركزي العراقي 132000 دينار لكل 100 دولار . انتهى (ا...

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