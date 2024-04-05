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ارتفاع طفيف في أسعار صرف الدولار في بورصة الناصرية اليوم الجمعة

ارتفاع طفيف في أسعار صرف الدولار في بورصة الناصرية اليوم الجمعة
ارتفاع طفيف في أسعار صرف الدولار في بورصة الناصرية اليوم الجمعة
2024-04-05 11:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اليكم اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية في بورصة الناصرية ليوم الجمعة 5 نيسان للعام 2024. سعر الشراء 147250 دينار لكل 100 دولار. سعر البيع 147750 دينار لكل 100دولار . السعر الرسمي المقر من قبل البنك المركزي العراقي 132000 دينار لكل 100 دولار . انتهى (ا...

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