2024-04-05 12:12:09 - المصدر: منصة إيشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية، الجمعة، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما اشارت إلى هطول أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة أن “طقس غد السبت، سيكون صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة على العموم مقاربة لليوم السابق”. وأضاف، أن “يوم الاحد، سيكون الطقس على العموم غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط امطار […]

ظهرت المقالة طقس العراق: أمطار رعدية وتراجع بدرجات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل أولاً على Eishan.