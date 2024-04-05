2024-04-05 12:12:09 - المصدر: منصة إيشان

قال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش إنه يجب على السفير الإسرائيلي في وارسو ياكوف ليفني أن “يحني رأسه ويعتذر” بسبب مقتل متطوع بولندي في ضربة إسرائيلية في قطاع غزة. وقال كاميش على قناة “بولسات” التلفزيونية: “أود أن يتصرف السفير الإسرائيلي كممثل لبلاده وليس لنفسه، التواضع والاعتذار وانحناء الرأس وشرح المأساة والتعويض عن الأضرار التي […]

ظهرت المقالة وزير الدفاع البولندي: ننتظر أن يحني السفير الإسرائيلي رأسه ويعتذر أولاً على Eishan.