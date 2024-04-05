2024-04-05 12:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتقام اليوم الجمعة في ملاعب بغداد والمحافظات خمس مباريات لحساب الأسبوع الـ(15) من مسابقة دوري الكرة الممتاز للموسم الحالي (2023-2024).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "فريق سامراء سيستضيف في ملعبه نظيره الكرمة ضمن المجموعة الأولى، فيما يلتقي فريق الناصرية على أرضه وما بين جماهيره الشرقاط لحساب المجموعة ذاتها ".وأضاف أن " فريق الاتصالات سيلتقي على ملعبه نظيره عفك لحساب المجموعة الأولى، بينما يلعب الفهد مع ضيفه القادم من بغداد فريق الحسين لحساب المجموعة الاولى أيضاً".وبين أن "مباريات هذا اليوم ستختتم بلقاء فريق البيشمركة من نظيره مصافي الجنوب، على أن تجرى جميع المباريات في الساعة الثالثة من بعد الظهر".