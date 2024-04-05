ديالى.. اعتقال 3 متهمين بجريمة "قتل" رجل أربعيني داخل منزله

2024-04-05 12:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر امني، اليوم الجمعة (5 نيسان 2024)، عن اعتقال 3 من المشتبه بهم بارتكاب جريمة "قتل" في اقدم نواحي محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "فريقا امنيا مشتركا داهم عدة منازل في محيط ناحية العظيم (65كم شمال بعقوبة) وتم اعتقال 3 اشخاص للاشتباه بعلاقتهم في قتل مدني اربعبني داخل منزله بطعنات سكين فجر يوم امس في ظروف غامضة".

واضاف، أن "التحقيقات مستمرة مع المشتبه بهم للوقوف على صلتهم بالمجني عليه في ظل وجود شكوك حول تورطهم في جريمة قتل هذه داخل العظيم خلال عام 2024".

واستبعد المصدر أن "تكون دوافع عملية القتل ارهابية"، مبيناً أن "التحقيقات ستكشف خفايا الجريمة التي اثارت الرأي العام خلال الساعات الماضية".

وامس الخميس، أعلن مسؤول حكومي في ديالى، تسجيل جريمة قتل "غامضة" في اقدم نواحي المحافظة.

وقال مدير ناحية العظيم (64كم شمال بعقوبة) عبد الجبار العبيدي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "رجلا من مواليد عقد الثمانيات قتل داخل منزله في ناحية العظيم بظروف غامضة فجر اليوم"، لافتا الى ان "المجني عليه لديه محل لبيع المواد الغذائية".

وأضاف، العبيدي، ان "دوافع الجريمة لاتزال مجهولة فيما فتحت الأجهزة الامنية تحقيق عاجل للوقوف على حيثيات الجريمة".

وأشار الى انه "تم فرض طوق امني حول موقع الجريمة والتحقيقات مستمرة"، مؤكدا انه "من المبكر بيان هوية الجناة".