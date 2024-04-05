أسطورة ريال مدريد على أعتاب فريق سعودي

2024-04-05 12:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

اقترب مسؤولو نادي النصر السعودي، من الاتفاق مع أسطورة ريال مدريد على تولي منصب مهم في النادي، خلال الفترة المقبلة.

وحسب صحيفة "الرياضية"، اليوم الجمعة (5 نيسان 2024)، يفاوض النصر فرناندو هييرو، نجم ريال مدريد السابق الذي عمل مساعدا لكارلو أنشيلوتي في ولايته الأولى مع الفريق الملكي، من أجل شغل منصب المدير الرياضي.

وأضافت الصحيفة أن هييرو هو المرشح الأول لهذا المنصب لما يملكه من مسيرة كروية كبيرة، مشيرة إلى أن المفاوضات تسير بشكل إيجابي، ومن المتوقع إتمام الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويعمل هييرو حاليا مديرا رياضيا في نادي ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، علما بأنه قاد منتخب إسبانيا في كأس العالم 2018.

ويبحث النصر عن مدير رياضي بعد رفض البرتغالي ميجيل روبيرو تولي المنصب، رغم الاتفاق معه في وقت سابق.

المصدر: الرياضية



