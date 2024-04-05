الجهد الخدمي في ميسان يعلن عن نسب إنجاز متقدمة بمنطقة كصيبة

2024-04-05 12:36:02 - المصدر: واع

ميسان -واع -شذى السوداني

أعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي في ميسان،اليوم الجمعة، عن نسب انجاز متقدمة في منطقة كصيبة، فيما اشار الى فتح وتسوية أكثر من 24 شارعاً رئيسياً وفرعياً.

وقال مسوؤل الجهد الخدمي في ميسان كاظم ثجيل عودة لوكالة الانباء العراقية (واع): إن"الجهد الخدمي والهندسي الحكومي، اكمل أعمال فرش الحصى الخابط وصب القالب الجانبي وإنجاز أعمال كليات الأمطار لسبعة شوارع"، مبينا أنها "ستكون جاهزة للاكساء خلال الأيام القليلة المقبلة".

واضاف ان "الجهد الخدمي مستمر في أعمال صب المنهولات وكميات الأمطار في بقية المقاطع منطقة كصيبة، التي تعد من أكبر المناطق الزراعية في ميسان والمحروَمة من الخدمات".

واشار الى ان"هذه الأعمال تأتي بعد انجاز مشاريع البنى التحتية كمد شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار".