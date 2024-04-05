2024-04-05 12:36:02 - المصدر: واع

كربلاء - واع- عباس الرحيميأحصت دائرة صحة كربلاء المقدسة، اليوم الجمعة، مشاريع البناء والتأهيل لعدد من المستشفيات والأقسام والمراكز الطبية في المحافظة.وقال المتحدث الرسمي باسم دائرة صحة كربلاء المقدسة عدي السلامي لوكالة الأنباء العراقية: إن"هناك مشاريع تم إنجازها في محافظة كربلاء المقدسة منذ أكثر من عامين أبرزها مستشفى الإمام الحسن المجتبى أو ما يسمى بالمستشفى التركي الذي يضم (492) سريراً قابلة للزيادة الى مستويات أعلى، ومستشفى العقيلة زينب للنسائية والأطفال سعة (300) سرير الذي تعمل على إنجاز بنائه شركة تركية قيد الإنجاز ومن المؤمل دخوله الخدمة نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل وفق ما ذكرته وزارة الصحة".وأضاف أن "دائرة صحة كربلاء المقدسة أنجزت عدة مشاريعها والتي تتمثل بتوسعة قسم طوارئ مستشفى الإمام الحسين وتأهيله إضافة الى بناية للعناية المركزة فضلاً عن إنجاز مركز حبيب بن مظاهر لغسيل الكلى سعة (96) سريراً، وكذلك بناء استشاريات وملحقاتها في مركز الإمام الحسين للأورام والسرطان ومركز كربلاء للجهاز الهضمي الذي يجرى العمل فيه لتوسعته وتأهيله، وسينتهي العمل فيه بعد عام واحد ونصف العام، وكذلك يجرى العمل على تأهيل مركز أمراض الدم والثلاسيميا في مستشفى الأطفال" .وأشار الى أن "التوسعة التي جرت في مستشفى قضاء الحسينية وتأهيله عبر إضافة ردهة للطوارئ تم افتتاحها العام ( 2023 )، وكذلك إضافة بناية للمفراس والرنين دخلت الخدمة منذ عام ونصف العام ،مبيناً أن "هناك بناية للدائرة قيد الإنجاز سينتهي العمل فيها بعد أشهر قليلة في المستشفى نفسه، وكذلك تم افتتاح دار للأطباء، وهناك بنايات أخرى قيد الإنجاز سيتم افتتاحها تباعاً".وفي شأن مستشفى الهندية أوضح السلامي " إنجاز بناية الطوارئ الجديدة مع بناية للمفراس التي تم افتتاحهما نهاية (2023)، وهناك أيضاً توسعة وتأهيل لعدد من الردهات في المستشفى ذاته، وكذلك الشروع ببناء عدد من المستوصفات وصلت نسب الإنجاز في قسم منها الى مراحل متقدمة، وسيتم افتتاحها بعد أشهر قليلة وقسم منها قيد الإنجاز، والقسم الثالث أدرجت مخططاتها لدى وزارتي الصحة والتخطيط، لافتاً الى أن"هناك نية لصحة المحافظة في بناء مستشفيين الأول في قضاء الهندية والثاني في قضاء الجدول الغربي ضمن القرض الياباني والقرض الصيني وسوف يبدأ العمل فيهما مطلع العام المقبل، وهناك أيضاً توسعة وتأهيل لعدد كبير من المستوصفات والمراكز التخصصية".