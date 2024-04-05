المحمداوي: المنهاج الحكومي وضع استراتيجية مبكرة لتحصين الحدود

2024-04-05 12:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاجأكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الجمعة، أن نسبة التحصينات على الحدود السورية وصلت إلى 80%، مشيراً الى أن المنهاج الحكومي وضع استراتيجية مبكرة لتحصين الحدود.وقال المحمداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك عملاً كبيراً ومستمراً من قبل وزارة الداخلية والعمليات المشتركة منذ ثلاث سنوات لإكمال التحصينات والموانع والكتل الكونكريتية ونصب أبراج المراقبة والكاميرات الحرارية على طول الحدود السورية"، لافتاً الى أن "نسب الإنجاز وصلت لمراحل متقدمة جداً تجاوزت نسبة العمل فيها أكثر من 80% على طول المسافة للحدود من المثلث التركي العراقي السوري شمالاً وصولاً للحدود العراقية السورية باتجاه القائم ثم جنوباً وصولاً الى ملتقى الحدود العراقية السورية الأردنية وبمسافة تزيد عن 625 كم".وأضاف أن "المنهاج الحكومي وضع استراتيجية مبكرة لهذا الموضوع المهم وبمتابعة مستمرة من قبل القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف ميداني من الوزارات والقيادات الأمنية لإكمال كل متطلبات قطعات الحدود من الموارد البشرية والفنية التكنولوجية والإدارية، وأيضاً تعزيز عمق خط الحدود بقطعات من الجيش العراقي لتمثل عمق وإسناد قوي لقطعات الحدود بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة والمعدات المختلفة"، مشيراً الى أن "عمل وانفتاح القطاع والإجراءات المتخذة هي الأفضل بتاريخ الحدود العراقية السورية".وأوضح المحمداوي أن "عمليات التسلل قلت بنسبة عالية جداً وتكاد تكون محدودة جداً وهي لا تتعلق بداعش فقط، وإنما بقضايا التهريب والعمالة والمخدرات ويتم التعامل معها من قبل القطعات بمهنية عالية وانتباه كبير وتحقيق نتائج ممتازة بهذا الشأن".