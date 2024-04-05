وزيرة الاتصالات توجه دعوة بشأن حجب المحتويات المرفوضة بمواقع التواصل

2024-04-05 13:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الجمعة، أن نسبة استجابة شركات مواقع التواصل الاجتماعي لحجب المحتويات المرفوضة ضعيفة جداً، فيما شددت على ضرورة احترام شركات مواقع التواصل قرار القضاء وحجب المحتويات المرفوضة.وقالت الياسري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هنالك تعاوناً مشتركاً مع هيئة الإعلام والاتصالات، حيث وزارتنا مختصة بالجانب الفني والتنفيذي، أما الهيئة فهي مختصة بالجانب الإعلامي، ومخولة بموجب أمر ديواني بأنها نقطة الاتصال الوطنية المكلفة بمسؤولية التواصل مع شركات مواقع التواصل الاجتماعي وتبليغهم بالمحتويات المطلوب حجبها".وأضافت، أن "نسبة استجابة شركات الفيس بوك وإكس والانستكرام وغيرها من الشركات ضعيفة جداً، لذلك نأمل بأن يتخذ مجلسا الوزراء والنواب قرارات تلزم هذه الشركات، باحترام قرار المحكمة الاتحادية واحترام الثقافة العراقية، والالتزام بحجب المحتويات المرفوضة".وأعلنت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، في وقت سابق، عن تقديم طلب لمجلس الوزراء لحجب تطبيق التيك توك، فيما أشارت الى أن العراق خرج من قائمة أعلى الدول زيارة ومشاهدة المواقع الاباحية.