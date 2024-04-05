نفط الوسط يلتقي الشرطة بشعار التعويض

2024-04-05 13:24:02 - المصدر: واع

النجف - واع - حيدر فرمانكشفت إدارة نادي نفط الوسط اليوم الجمعة عن استعداد فريقها الكروي لملاقاة نظيره الشرطة لحساب الأسبوع الـ(21) من دوري نجوم المحترفين للموسم الحالي (2023-2024).وقال مشرف نادي نفط الوسط وسام الأوسي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الفريق أكمل جميع استعداداته لمواجهة نظيره الشرطة، وتمت تهيئة جميع الأجواء الايجابية للفريق من الناحية النفسية والمعنوية".وأضاف أن" الكادر التدريبي لفريق نفط الوسط أكمل لمساته الأخيرة يوم أمس الخميس وهو على أتم الاستعداد لها، بالرغم من صعوبة المباراة كون فريق الشرطة يحتل صدارة الترتيب العام ولديه تشكيلة متميزة، إلا أنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم".يشار الى أن فريق الشرطة في صدارة سلم ترتيب فرق دوري النجوم برصيد (45) نقطة، بينما يتذيل فريق نفط الوسط القائمة برصيد (10) نقاط.