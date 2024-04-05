مالية كردستان تحدد موعد صرف رواتب موظفي الإقليم لشهر آذار

2024-04-05 13:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

كشف مصدر في وزارة المالية بحكومة إقليم كردستان، اليوم الجمعة (5 نيسان 2024) ، موعد صرف رواتب الموظفين لشهر آذار.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزارة المالية أطلقت تمويلات رواتب الموظفين لشهر آذار"، مستدركا بالقول "لكن المبالغ ستصل يوم غد السبت إلى حساب حكومة الإقليم".

وأضاف أن "وزارة المالية الآن في مرحلة إكمال القوائم وستباشر بالتوزيع قبل عطلة عيد الفطر"، مرجحا ان "يتم التوزيع يوم الأحد المقبل، وتستمر لحين إكمال التوزيع قبل العيد".

وكانت وزارة المالية، قد أعلنت امس الخميس، إطلاق تمويلات رواتب إقليم كردستان لشهر آذار الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بناءً على ما جاء في كتاب المحكمة الاتحادية، أطلقت دائرة المحاسبة في وزارة المالية، تمويلات الرواتب لموظفي إقليم كردستان المدنيين ومستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر الإقليم، وذلك ضمن التخصيصات المالية لشهر آذار لسنة 2024".

وأضافت، أنه "تم تبليغ المحكمة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بإطلاق تمويلات رواتب المستفيدين في الإقليم لشهر آذار، وذلك لكون آلية انجاز توطين رواتبهم تتطلب فترة زمنية إضافية".

وأكدت الوزارة بحسب البيان، أن "حكومة إقليم كردستان تتحمل المسؤولية القانونية عن صحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة أمام الجهات والهيئات الرقابية والقانونية".