2024-04-05 13:54:10 - المصدر: منصة إيشان

يعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني المستورد لحوالي ثلث إنتاجه من الكهرباء، وذلك لتزويد محطات الطاقة الحرارية بالوقود في المقام الأول، ولهذا أعلنت وزارة الكهرباء توقيعها عقدا لتوريد الغاز من إيران لمدة 5 سنوات. ومنذ 2017، بدأت إيران تصدير الغاز إلى العراق، وفقا لعقد يلزمها بتوريد ما متوسطه 25 مليون متر مكعب يوميا، لكنها […]

ظهرت المقالة هل يصلح غاز العراق المحترق لتشغيل منظومات الطاقة الكهربائية؟ أولاً على Eishan.