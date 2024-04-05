2024-04-05 13:54:10 - المصدر: منصة إيشان

خاطب رئيس مجلس محافظة ذي قار، عبد الباقي العمري، مديريات مرور وبلديات المحافظة، بجرد المدارس التي تقع قرب الطرق الرئيسة. وجاء في كتاب العمري، أن هذا الجرد بهدف اتخاذ التدابير اللازمة وتوفير متطلبات السلامة والأمن، ووضع علامات مرورية. يأتي ذلك بعد حادثة تعرض طلاب مدرسة في قضاء الكارثة التابع لمحافظة البصرة، إلى حادث سير أودى […]

ظهرت المقالة مجلس ذي قار يبحث عن المدارس التي تقع قرب الطرق الرئيسة أولاً على Eishan.