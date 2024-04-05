2024-04-05 13:54:10 - المصدر: منصة إيشان

أغلقت إسرائيل ما يصل إلى 28 ممثلية دبلوماسية حول العالم، وذلك إثر تهديد إيران بالرد على قصف قنصليتها في دمشق، وفقا لسكان نيوز عربية. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل تأخذ كل تهديد ضدها على محمل الجد، ولكن لا يوجد تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية. وأضاف المتحدث أن إسرائيل في حرب متعددة الجبهات […]

ظهرت المقالة بعد التهديد الإيراني.. إسرائيل تغلق 28 ممثلية دبلوماسية حول العالم أولاً على Eishan.