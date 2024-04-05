وكالة الأغذية العالمية: انتعاش عالمي في أسعار الغذاء

2024-04-05 14:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

انتعشت أسعار المواد الغذائية العالمية في مارس من أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات، وفقا لأحدث مؤشر للأسعار صادر عن وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إن مؤشر السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم بلغ في المتوسط 118.3 نقطة في اذار ارتفاعا من 117.0 نقطة معدلة في الشهر السابق.

وأوضحت أن قراءة المؤشر لشهر شباط هي الأدنى منذ شباط2021 وتمثل الانخفاض الشهري السابع على التوالي. وانخفضت أسعار المواد الغذائية الدولية بشكل حاد من الذروة القياسية التي بلغتها في اذار 2022.

وأضافت أن القراءة الشهرية الأخيرة كانت أقل بنسبة 7.7% عن مستوى العام السابق، وفي شهر اذار، قاد مؤشر أسعار الزيوت النباتية التابع للوكالة المكاسب، حيث قفز بنسبة 8٪ على أساس شهري، مع تسجيل جميع الزيوت الرئيسية زيادات.

وارتفع مؤشر منتجات الألبان 2.9% للشهر السادس على التوالي، مدفوعا بأسعار الجبن والزبدة، في حين زاد مؤشر اللحوم 1.7%، مما يعكس ارتفاع أسعار الدواجن ولحوم البقر، وتفوقت هذه المكاسب على تراجعات الحبوب التي تراجعت 2.6% عن شباط والسكر الذي انخفض 5.4%.

وبالنسبة للمحاصيل القادمة، قلصت الوكالة توقعاتها لإنتاج القمح العالمي لعام 2024 إلى 796 مليون طن، من 797 مليونا في الشهر الماضي، بسبب انخفاض التوقعات لمحاصيل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد هطول الأمطار وظروف الجفاف في بعض المناطق.

المصدر: رويترز