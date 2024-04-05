اخبار العراق الان

الرئيسيةبغداد اليوممنوعات › الصحة تطلق استمارة التعيين لخريجي الكليات التقنية الطبية

الصحة تطلق استمارة التعيين لخريجي الكليات التقنية الطبية

الصحة تطلق استمارة التعيين لخريجي الكليات التقنية الطبية
الصحة تطلق استمارة التعيين لخريجي الكليات التقنية الطبية
2024-04-05 14:42:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد 

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة (5 نيسان 2024)، اطلاق استمارة التعيين لخريجي الكليات التقنية الطبية للعام الدراسي 2022-2023.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، دعت دائرة التخطيط و تنمية الموارد خريجي (الجامعات العراقية) من كليات(التقنية الطبية) من خريجي العام الدراسي ( 2022-2023 ) الراغبين بالتعيين على ملاك وزارتنا بملىء الاستمارة الالكترونية الاحصائية".

وأوضحت، أن "الاستمارة تبقى مفتوحة ولمدة 30 يوما ولغرض الاستفسار يرجى مراسلتنا في حقل الاستفسارات داخل الرابط".

رابط الاستمارة: اضغط هنا

واصل المتابعة على بغداد اليوم