الصحة تطلق استمارة التعيين لخريجي الكليات التقنية الطبية

2024-04-05 14:42:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة (5 نيسان 2024)، اطلاق استمارة التعيين لخريجي الكليات التقنية الطبية للعام الدراسي 2022-2023.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، دعت دائرة التخطيط و تنمية الموارد خريجي (الجامعات العراقية) من كليات(التقنية الطبية) من خريجي العام الدراسي ( 2022-2023 ) الراغبين بالتعيين على ملاك وزارتنا بملىء الاستمارة الالكترونية الاحصائية".

وأوضحت، أن "الاستمارة تبقى مفتوحة ولمدة 30 يوما ولغرض الاستفسار يرجى مراسلتنا في حقل الاستفسارات داخل الرابط".

رابط الاستمارة: اضغط هنا