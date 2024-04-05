مع قرب عيد الفطر .. اتخاذ جملة من الاجراءات الوقائية للحد من انتشار "الحمى النزفية"

2024-04-05 14:42:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة البيطرة احدى تشكيلات وزارة الزراعة، اليوم الجمعة (5 نيسان 2024)، اتخاذ عدد من الاجراءات الصحية مع قرب عيد الفطر المبارك لتلافي مرض الحمى النزفية.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تم اتخاذ اجراءات صحية بيطرية لقرب موسم عيد الفطر المبارك تزامنا مع انطلاق حملة الرش والتغطيس للحيوانات والحظائر وحسب البؤر المرضية للحد من انتشار مرض الحمى النزفية".

وقال مدير عام دائرة البيطرة ثامر حبيب حمزة الخفاجي بحسب البيان، إنه "لقرب عيد الفطر المبارك ولتلافي انتشار اصابات الحمى النزفية تم أتخاذ مجموعة من الاجراءات ومنها قيام المستشفيات كافة بمخاطبة مكاتب المحافظين كلا حسب محافظته بضرورة تفعيل عمل لجان الرقابة والتفتيش برئاسة المحافظ والجهات ذات العلاقة منها الصحة البيئة الامن الوطني والداخلية والبيطرة للقضاء على ظاهرة الجزر العشوائي وتكثيف حملات رش اماكن بيع الماشية ( الجوبات ) واروقة المجازر حيث ترش هذه الاماكن بمبيد مكافحة القراد وترش الحيوانات وتوضع في الاماكن التي رشت لتفادي اصابتها بالقراد الناقل الرئيسي لمرض الحمى النزفية و تذبح داخل الاماكن المخصصة".

واكد الخفاجي على "ضرورة منع حركة الحيوانات من البؤر المرضية الا بشهادة صحية بيطرية تؤكد خلوها من القراد صادرة من المستشفى او المستوصف البيطري و تكثيف حملات التوعية والتثقيف المجتمعي وتوزيع الفولدرات التوعوية على المربين والمواطنين".











