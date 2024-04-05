الحشد الشعبي يطيح بداعشي بارز في بغداد

2024-04-05 14:56:01 - المصدر: الفرات نيوز

تمكنت مفارز معاونية الاستخبارات والمعلومات/ مديرية الاستخبارات العسكرية العامة بالحشد الشعبي وبالاشتراك مع قسم استخبارات في قيادة عمليات نينوى بالحشد الشعبي، من الاطاحة بعنصر بارز في فلول "داعش" الارهابي في العاصمة بغداد.

جاء ذلك خلال عملية امنية وبعد متابعة حثيثة، حيث تمكنت من الاطاحة بالارهابي (و.ف.م) في محافظة بغداد بعد أن فرّ من محافظة نينوى.

وانتمى المتهم لعصابات داعش الارهابية في عام 2014 وعمل في اكثر من مفصل مهم بمفاصل داعش الارهابية.

وقد تم اتخاذ الاجراءات الأصولية اللازمة بحق المعتقل.