2024-04-05 15:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن فتح باب التعيين لكليات التقنية الطبية من خريجي العام الدراسي 2022-2023.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة صالح الحسناوي تدعو دائرة التخطيط وتنمية الموارد خريجي الجامعات العراقية من كليات التقنية الطبية من خريجي العام الدراسي ( 2022-2023 ) الراغبين بالتعيين على ملاك الوزارة الى ملء الاستمارة الالكترونية الاحصائية".وأشار البيان الى أن "الاستمارة تبقى مفتوحة ولمدة ( 30 ) يوماً".للدخول الى الاستمارة اضغط هنا