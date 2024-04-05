افتتاح عدد من المستشفيات والمراكز الصحية في الديوانية

2024-04-05 15:00:03 - المصدر: واع

الديوانية -واع -صفات العزاويأعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، افتتاح عدد من المستشفيات والمراكز الصحية وتحقيق نسب إنجاز متقدمة .وقال مدير عام دائرة صحة المحافظة عمار الخزاعي لوكالة الأنباء العراقية(واع): إنه "تم افتتاح مستشفى الحياة للأمراض النفسية والعقلية سعة 65 سريراً مجهز بالآثاث والأجهزة والمستلزمات الصحية من مختبرات وصيدلية، وأيضاً افتتاح مركز الحياة لغسيل الكلى سعة 75 سريراً وتجهيزه بجميع الأجهزة المطلوبة، فضلاً عن توسيع مستشفى الحسين للأطفال في مدينة الديوانية".وأضاف الخزاعي أن "الأعمال مستمرة في المستشفى الاسترالي 400 سرير"، مبيناً أنه "تم تحقيق نسبة إنجاز جيدة ومستشفى غماس سعة 155 سرير وبنسبة إنجاز بلغت (85%)".وأشار الخزاعي الى "ارسال الخطط لوزارة التخطيط لمشاريع انشاء مستشفيات في قضاء الشامية سعة 200 سرير والبدير سعة 100سرير والشنافية سعة 100سرير والنسائية والأطفال سعة 300 سرير في مرحلة إعداد المخططات ومن خلال مكتب استشاري متعاقد مع وزارة الصحة".