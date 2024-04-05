سيارة تدهس طفلا في الابتدائية واعتقال شخص أضرم النار بسيارة مدني في كركوك (فيديو)

2024-04-05 15:06:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني ، يوم الجمعة ، أن سيارة مسرعة دهست طفلا في الصف الأول الابتدائي مما أسفر عن إصابته بجروح بليغة، في حين تمكنت مديرية مكافحة إجرام كركوك من اعتقال الشخص الذي قام بإحراق سيارة مدني وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "سائق سيارة نوع (سايبا) ولسرعته المفرطة دهس طفلا بالصف الأول الابتدائي أمام منزله في منطقة الفي دار بحي عرفة وسط كركوك".

وأكد المصدر أن "الحادثة تسبب عنها اصابة الطفل بجروح متوسطة نقل على اثرها الى المستشفى اعتقال سائق السيارة".

وفي السياق بين المصدر أن "شخصاً مجهول الهوية قام يوم الاثنين الماضي بإحراق سيارة نوع (كورلا) خصوصي متوقفة أمام منزل في حي (الحجاج)، وبعد تلقي الشرطة المعلومات تم تشكيل فريق عمل وبإشراف اللواء كاوه غريب عبد الرحمن قائد الشرطة، وبمتابعة من قبل مديرية مكافحة الإجرام في كركوك توصلت الى هوية الشخص".

وتابع المصدر، أن" فريق التحقيق تابع كاميرات المراقبة وخلال ساعات توصلت لهوية الشخص، وبعد قرار قاضي المحكمة، وتحديد مكان الشخص تمكنت قوة من الشرطة من اعتقاله واعترف بقيامه بحرق السيارة وهو الآن قيد التحقيق والاحتجاز".