العبودي لقناة الثامنة: خصصنا مقاعد دراسية في الخارج لطلبة الاقليم

2024-04-05 15:06:09 - المصدر: قناة الثامنة

اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي على تخصيص مقاعد دراسية في الخارج لطلبة اقليم كوردستان. وقال العبودي لقناة الثامنة ان وزارة التعليم خصصت حصة من مقاعد دراسية في الخارج لطلبة الاقليم، من مجموع 400 طلبة في العراق يرسلون للخارج لاكمال التعليم، موضحا " تم تحديد حصة اقليم كوردستان، ومن مجموع 400 طالب وطالبة الذين تم تحديدهم من قبل مكتب رئيس الوزراء بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاتحادية، بالتأكيد هناك حصة لاقليم كوردستان فيه وانهم جزء من شعبنا". واضاف ان هناك عددا من الجامعات الاهلية في العراق واقليم كوردستان لم تعترف بها من قبل وزارتي التعليم العالي