وزير الخارجية الاوكراني لقناة الثامنة: نطالب الناتو تزويدنا بنظام باتريوت

2024-04-05 15:06:09 - المصدر: قناة الثامنة

طالب وزير الخارجية الاوكراني ديميترو كوليبا، حلف شمال الاطلسي الناتو تزويد اوكرانيا بنظام باتريوت للرد على الهجمات الروسية. وقال كوليبا قبل مشاركته في اجتماع وزراء خارجية ناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل لقناة الثامنة انهم يطالبون اعضاء الناتو بالاسراع في ارسال النظام الصاروخي الى اوكرانيا من اجل الرد على الهجمات الروسية التي تشنها بالمسيرات. واشار الى ضرب اوكرانيا بـ 94 صاروخا بالستيا في شهر اذار فقط، مؤكدا على ضرورة تنصيب نظام باتريوت في اوكرانيا. واوضح وزير الخاركية الاوكراني ان مدينة خاركيف استهدفت يوم الخميس بـ 20 مسيرة من نوع شاهد وادى الهجوم الى مقتل اربعة اشخاص. وكانت موسكو أعلنت في وقت