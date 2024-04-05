بلينكن للثامنة: يهمنا جدا تحسين العلاقات بين بغداد واربيل

2024-04-05 15:06:09 - المصدر: قناة الثامنة

اكد وزير الخارجية الاميركي انطوني بلينكن على اهمية تحسين العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان. وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي اثناء مشاركته في مراسيم الذكرى السنوية لتأسيس ناتو في بروكسل، ردا على سؤال مراسل قناة الثامنة ان واشنطن تهمه جدا تحسين العلاقات بين الحكومتين الاتحادية وحكومة الاقليم. ومازالت الخلافات مستمرة بين بغداد واربيل على مسائل عدة، منها الملف النفطي ورواتب موظفي اقليم كوردستان، اضافة الى قرارات المحكمة الاتحادية العليا العراقية التي تعتبرها جهات في الاقليم تدخلا في شؤون اقليم كوردستان. ودعا بلينكن الى مشاركة جميع الاحزاب والجهات السياسية في انتخابات برلمان اقليم كوردستان المقبلة. ويصر الحزب الديمقراطي الكوردستاني على