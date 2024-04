2024-04-05 15:16:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اقيمت اليوم صلاة الجمعة بامامة سماحة الشيخ اسامة الناصري في مسجد الشيخ عباس الكبير بتاريخ 2024/4/5 انتهى.

