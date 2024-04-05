انضم لداعش عام 2014.. الحشد الشعبي يطيح بـ "ارهابي" بارز في بغداد

2024-04-05 15:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة (5 نيسان 2024)، الإطاحة بعنصر بارز في فلول "داعش" الارهابي في العاصمة بغداد.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز معاونية الاستخبارات والمعلومات/ مديرية الاستخبارات العسكرية العامة بالحشد الشعبي وبالاشتراك مع قسم استخبارات في قيادة عمليات نينوى بالحشد الشعبي، تمكنت من الاطاحة بعنصر بارز في فلول "داعش" الارهابي في العاصمة بغداد".

واضافت، أن "ذلك جاء خلال عملية امنية وبعد متابعة حثيثة، حيث تمكنت من الاطاحة بالارهابي (و.ف.م) في محافظة بغداد بعد أن فرّ من محافظة نينوى".

واشارت الى، أن "المتهم انتمى لعصابات داعش الارهابية في عام 2014 وعمل في اكثر من مفصل مهم بمفاصل داعش الارهابية"، مبينةً أنه "تم اتخاذ الاجراءات الأصولية اللازمة بحق المعتقل".