حكومة بغداد توجه بمراقبة عمل اصحاب المولدات والتسعيرة

2024-04-05 15:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الجمعة (5 نيسان 2024)، بمراقبة عمل اصحاب المولدات من حيث ساعات التشغيل وتسعير الخدمة.

وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الأخير، ترأس اجتماعاً موسعاً لمناقشة تنظيم عمل المولدات استعداداً لموسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة".

وبين، أن "الاجتماع شهد حضور معاون المحافظ لشؤون الطاقة ورؤساء الوحدات الإدارية في الأقضية والنواحي للعاصمة بغداد، حيث تضمن مناقشة أمور عدة تخص عمل المولدات أبرزها الأستعداد بشكل أمثل للأشهر المقبلة عن طريق تأمين انسيابية تشغيل المولدات خدمة للمواطن البغدادي".

ووفقا للبيان، وجه المحافظ "رؤساء الوحدات الإدارية باخذ دورهم الكامل وتفعيل الجولات الميدانية ومراقبة عمل أصحاب المولدات من حيث ساعات التشغيل وتسعير الخدمة بما لا يثقل كاهل المواطن".







