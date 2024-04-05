الزراعة توافق على اعمام اتحاد الجمعيات الفلاحية بشأن رئيسه.. وثيقة

2024-04-05 15:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وافق وزير الزراعة عباس جبر المالكي، اليوم الجمعة (5 نيسان 2024)، على اعمام كتاب الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق المتضمن ان غانم نعمة الفريجي هو رئيس الإتحاد العام.

وقالت الدائرة القانونية في وزارة الزراعة بحسب وثيقة تلقتها "بغداد اليوم" إنه "حصلت موافقة الوزير (اصولياً) بتاريخ 2024/2/20 على اعمام كتاب الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية لجميع دوائر وشركات الوزارة بشأن عدم التعامل مع اي كتاب صادر من الجمعيات الفلاحية لا يحمل توقيع (غانم نعمة الفريجي) استناداً الى القرارات القضائية المكتسبة الدرجة القطعية ولا يتم التعامل مع اي كتاب لا يحمل توقيعه".









وباشر (غانم نعمة مهدي)، مهامه كرئيس للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق، في وقت أكد معاون لرئيس الاتحاد، عبد مسلم عيسى العيساوي، عزمه على "إعادة عمل الجمعية ودورها الحقيقي بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم شرعية الرئيس الجديد للاتحاد".

وبحسب أمر إداري صدر عن الإتحاد تلقته "بغداد اليوم"، فأنه "وبموجب الامر الاداري ذي العدد 436 والصادر بتاريخ السادس والعشرين من شهر اذار لعام 2024 وبناءً على ماجاء بمحضر الاستلام والتسليم والموقع من قبل اعضاء المكتب التنفيذي المؤقت وتوقيع سعدية مجيد صالح مدير الدائرة القانونية وخضير شنشول طاهر مدير مكتب التنظيم والتعاون تقرر مباشرة غانم نعمة مهدي كرئيس للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق".

وبموجب الكتاب ذي العدد 437 الصادر بالتاريخ نفسه والمعنون الى مكاتب الاتحاد الكافة تم الاعلام عن اسماء رئيس و اعضاء المكتب التنفيذي المؤقت وكالتالي:

1-غانم نعمة مهدي - رئيس الاتحاد العام

2- ناظم صبار لوز - نائب رئيس الاتحاد العام

3- احمد جاسم سعد نائب رئيس الاتحاد العام

4- يوسف عبد الكاظم فالح- أمين سر الاتحاد العام

5- عماد سليم جرمل- عضو المكتب التنفيذي

6- فريد حمد محمود- عضو المكتب التنفيذي

7- محمد خضر شهاب- عضو المكتب التنفيذي

8- ثمين خليل فيصل- عضو المكتب التنفيذي

9- جلال احمد زيتلي- عضو المكتب التنفيذي

10- عباس موسى راضي- عضوا

يشار الى ان المعاون السابق لرئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية عبد مسلم عيسى العيساوي، قال في بيان الأحد الماضي، إن "اتحاد الجمعيات الفلاحية مر خلال الفترة الماضية، بأزمات كبيرة قيدت وسلبت دوره الحقيقي، وبعد انصاف المحكمة الاتحادية العليا لشريحة كبيرة تم تضليلها بسبب سوء ادارة الجمعيات الفلاحية، قررنا ان نعيد هذه المؤسسة العريقة التي تتعلق بسلة العراقيين الغذائية وقوت الفلاحين المنهكين المدمرين الى نصابها وعملها الحقيقي".

وأضاف، "خاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا التي أثبتت بطلان الانتخابات الاخيرة لاتحاد الجمعيات الفلاحية وعدم شرعية الرئيس الجديد للاتحاد".