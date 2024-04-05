الأمن الوطني: الحكم بالإعدام على شبكة دولية لتجارة المخدرات في بابل

2024-04-05 15:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، عن صدور حكم بالاعدام على شبكة دولية لتجارة المخدرات في بابل.وذكر بيان لجهاز الامن الوطني تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه "وضمن سلسلة العمليات النوعية والضربات الموجعة التي ينفذها جهاز الأمن الوطني ضد شبكات المتاجرة بالمواد المخدرة واستناداً لمعلومات أمنية دقيقة تمكنت مديرية أمن محافظة بابل من الإطاحة بشبكة دولية عملت على إدخال المخدرات إلى البلاد".وأضاف البيان أن "الشبكة ضمت ثلاثة تجار أحدهم أجنبي الجنسية، حيث ضبطوا بالجرم المشهود وعلى إثر ذلك جرى استكمال الإجراءات التحقيقية كافة وإحالتهم إلى الجهات القضائية التي أصدرت بحقهم حكماً (بالإعدام شنقاً حتى الموت) وفق المادة (27) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (٥٠) لسنة (٢٠١٧)، لكونهم أصحاب سوابق في تجارة المخدرات عن طريق تهريبها وترويجها داخل البلاد".