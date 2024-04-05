2024-04-05 15:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاختتمت وزارة الشباب والرياضة شعبة رياضة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة فعاليات البطولة الرمضانية للصم والبكم بكرة قدم الصالات التي نظمتها دائرة التربية البدنية والرياضة بالتعاون مع اتحاد الصم والبكم البارالمبي على قاعة الأنشطة الرياضية بمقر الوزارة بمشاركة أربعة فرق.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"مباراة الختام جمعت فريقي الإشراق والمجد وانتهت لصالح الفريق الأول بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (1 – 0) ليتوج بلقب البطولة".وأضاف البيان أن "مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة موفق عبد الوهاب ومدير قسم الأنشطة الرياضية نجم عبد مطشر قاما في ختام الحفل بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة وسط أجواء رمضانية رائعة".