محافظ بغداد يوجه بتفعيل الجولات الميدانية ومراقبة عمل أصحاب المولدات

2024-04-05 15:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، اليوم الجمعة، بتفعيل الجولات الميدانية ومراقبة عمل أصحاب المولدات.وذكرت المحافظة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، ترأس اجتماعاً موسعاً لمناقشة تنظيم عمل المولدات استعداداً لموسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة".وأضافت أن "الاجتماع شهد حضور معاون المحافظ لشؤون الطاقة ورؤساء الوحدات الإدارية في الأقضية والنواحي للعاصمة بغداد، حيث تضمن مناقشة أمور عدة تخص عمل المولدات أبرزها الاستعداد بشكل أمثل للأشهر المقبلة عن طريق تأمين انسيابية تشغيل المولدات خدمة للمواطن البغدادي".ولفت البيان إلى أن "المحافظ وجّه رؤساء الوحدات الإدارية باخذ دورهم الكامل وتفعيل الجولات الميدانية ومراقبة عمل أصحاب المولدات من حيث ساعات التشغيل وتسعير الخدمة بما لا يثقل من كاهل المواطن".