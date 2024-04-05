مجلس حقوق الإنسان: نطالب بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل

2024-04-05 15:54:09 - المصدر: قناة الثامنة

طالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة. وصوت 28 من أعضاء المجلس الـ47 لصالح القرار، مقابل ستة صوتوا ضده بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت بينها فرنسا والهند واليابان. ويحض النص كل الدول على وقف بيع ونقل وتسليم الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل،لمنع انتهاكات جديدة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات تجاوزات لحقوق الإنسان. ويدين النص استخدام إسرائيل أسلحة متفجرة ذات الأثر الواسع النطاق في مناطق غزة المأهولة واستخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في عملية اتخاذ القرار العسكرية التي قد تساهم في جرائم دولية. واعرب