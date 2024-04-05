2024-04-05 16:15:30 - المصدر: مون بلان

وسعت العلامة التجارية الفاخرة، التي افتتحت أول متاجرها في بغداد العام الماضي، مجموعة منتجاتها بطرح تصاميم وألوان جديدة

عقب افتتاح أول متجر لها بالعاصمة العراقية بغداد في سبتمبر الماضي، أطلقت "مون بلان"، الدار العالمية الرائدة في أسلوب الحياة الفاخر للأعمال، تشكيلتها الفريدة الموسعة "إكستريم 3.0" بأشكال وألوان جديدة بالعراق لإضفاء المزيد من التنوع على تنسيق القطع المميزة.

وتعود تشكيلة "اكستريم 3.0" من القطع الجلدية الأنيقة من جديد بمجموعة رائعة من الحقائب والمنتجات الجلدية صغيرة الحجم بأشكالٍ وألوانٍ جريئة، فقد أطلقت "مون بلان" المجموعة لأول مرةٍ في يوليو 2022 لتلبية متطلبات الأناقة اليومية والتوازن، وتجمع فيما بين العملية والأناقة العصرية. تتوافر تشكيلة "اكستريم 3.0" الآن في حُلتها الجديدة باللون الأزرق السرخسي، وهو لون كلاسيكي أزرق يميل للأخضر وينضم إلى تشكيلة القطع الجلدية الأنيقة والراقية المتوافرة حاليًا باللون الأخضر الداكن ولون الحديد المطروق، وهو لون رمادي عصري وبسيط.

لا يقتصر التحديث على تلك الألوان الجديدة فحسب، فقد قدمت "مون بلان" منتجاتٍ بأشكال مبتكرة ومتعددة الوظائف، بما في ذلك حقيبة مون بلان 142. ويذكّرنا التصميم الأنيق والمطول بنظام تعبئة الحبر "مايسترشتوك" الذي تستخدمه "مون بلان" في أدوات الكتابة منذ عام 1948.

حقيبة "مون بلان 146" هي حقيبة مفتوحة مزودة بأحزمة ذات حلقات عريضة لتوفير أقصى درجات الراحة، وهي واسعة الحجم وفائقة الأناقة. تتميز الحقيبة بوجود جيبين وحلقتين مفتوحتين لتعكس بجلاءٍ روح "مون بلان" كحقيبةٍ متعددة الاستخدامات وعملية وأنيقة وفائقة الفخامة.

تنضم حقيبة الكتف بالحجم الصغير إلى التشكيلة لتضفي لمسة رياضية على حقيبة الكتف الأصلية، وهي الإكسسوار المثالي لاحتواء أغراضك لدى خروجك للاستكشاف مع إضفاء لمسة من الأناقة.

تضم قائمة إكستريم 3.0 الحالية التي تزدان بألوان جديدة: حقيبة على شكل مظروف، بمشبك قفل 4810 على شكل حرف M، وحقيبة المستندات الرشيقة، وحقيبة الظهر بمشبك قفل 4810 على شكل حرف M، والحقائب التي تشتمل على ثلاثة أقسام، وحقيبة دافل بمشبك قفل 4810 على شكل حرف M، والحافظة التي تتناسق بانسيابية تامة مع المنتجات الجلدية كبيرة الحجم لمنحك خيارات ملابس متنوعة. وأخيراً تكتمل تلك التشكيلة الموسعة بمجموعة منتقاة بعناية من المنتجات الجلدية الصغيرة والإكسسوارات وحقائب السفر المجرورة ‎#MY4810 من "مون بلان" المصنوعة من جلود الأبقار المحببة بالكامل، وتتوافر باللونين الأسود والأخضر الداكن.

يقع متجر مون بلان في مول بغداد، مدينة بغداد، محافظة بغداد، العراق.