انتقادات جديدة تصعق بنزيما

2024-04-05 16:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تعرض الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة العودي، لانتقادات إعلامية حادة بسبب مستواه المتراجع مع "العميد" خلال منافسات الموسم الجاري.

وانضم بنزيما لصفوف "العميد" خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بعد رحلة تاريخية مع ريال مدريد امتدت 14 عاما، لكنه فشل في تقديم المستوى المطلوب حتى الآن.

وسجل بنزيما، هدفين في مرماه فضلا عن إهدار 4 ركلات جزاء، وسجل 12 هدفا وصنع 8 في 25 مباراة بمختلف المسابقات.

وعن هذا الأمر، قال حسين عبد الغني نجم النصر والأهلي السابق "بنزيما لاعب واسم كبير في الملاعب، لكنه لم يقدم أي إضافة مع الاتحاد منذ وصوله".

وأضاف في تصريحات صحفية "بنزيما يحاول ولكن ليس بالشكل المطلوب، فهو أصبح مختلفا بشكل واضح عن فترته السابقة مع ريال مدريد".

من جانبه، قال محمد نور أسطورة الاتحاد "بنزيما لا يُظهر للجماهير، رغبته في اللعب وتقديم كل ما لديه في المباريات".

وتابع "هذا الأمر يغضبني منه بشدة ولا توجد أعذار في هذا الجانب، فيجب عليه مساعدة الفريق الاتحادي".

وأكمل "بنزيما من اللاعبين الذين يتحركون بشكل جيد ويطلبون الكرة باستمرار بالنزول إلى وسط الملعب، ولكنه لا يشعرنا بذلك مع الاتحاد".

واختتم نور بالهجوم على إدارة الاتحاد بسبب التعاقد وتجديد عقود اللاعبين الشباب، قائلا "لا تكذبوا علينا بهذه الأسماء، فيجب عليكم ضم عناصر تستطيع المنافسة مثل بقية الفرق".

المصدر: دورينا



