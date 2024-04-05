" الكمائن الجوالة" تصطاد 3 شحنات ادوية على طريق بغداد- ديالى

2024-04-05 16:54:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اكدت مديرية صحة محافظة ديالى، اليوم الجمعة (5 نيسان 2024) ، الإطاحة بـ3 شحنات ادوية على طريق بغداد.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "فريق عمل مشترك مدعوم بالأجهزة الامنية ضمن استراتيجية الكمائن الجوالة نجح من ضبط 3 شحنات ادوية على طريق بغداد - ديالى قرب منطقة الغالبية غير مفحوصة".

وأضاف العزاوي، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق سائقي الشحنات الثلاث وفق الضوابط والتعليمات ونقل المواد والعقاقير الى بعقوبة من اجل اجراء التقييم لبيان مدى صلاحيتها"، لافتا الى ان" الكمائن الجوالة نجحت في احباط دخول العديد من شحنات الادوية المهربة وغير المستوفية للشروط خلال 2024 من خلال نشاطها على الطرق الخارجية بين ديالى وبقية المحافظات المجاورة".

وكانت مديرية صحة محافظة ديالى، أعلنت امس الخميس، ضبط ٣ عجلات محملة بالأدوية غير المفحوصة في سيطرة الغالبية بالمحافظة.

وقالت المديرية في بيان ان "شعبة تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة بقسم التفتيش والشكاوى وبالتنسيق مع مفارز الصحة المختصة ومديرية مخابرات ديالى والجهات الامنية في سيطرة الغالبية ضبطت ٣ عجلات محملة بالأدوية غير المفحوصة".

وأكدت انه "تم إحالة المخالفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".



