بإنتظار مشروع مهم.. حكومة واسط تعلق على زيارة وزير النفط للمحافظة

2024-04-05 16:54:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - واسط

اكد محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الجمعة (5 نيسان 2024)، ان الزيارة التي قام بها نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني السواد، يوم امس الى المحافظة كانت مهمة وممكن ان يكون لها الاثر الاكبر على تطوير قطاع النفط بالمحافظة.

وقال المياحي لبغداد اليوم"، إن "الزيارة التي قام بها وزير النفط حيان عبد الغني السواد، يوم امس الى المحافظة كانت مهمة وممكن ان يكون لها الأثر الأكبر على تطوير قطاع النفط بالمحافظة".

وأضاف المياحي، اننا "طرحنا عدة مواضيع على الوزير السواد، من بينها المضي بتشكيل شركة نفط واسط لتسهم بتطوير قطاع النفط بالمحافظة والعمل بشكل فاعل اكبر مع الحكومة المحلية"، مبينا ان "وزير النفط كان متفهم لهذه الضرورة لكنه بين ان هناك عدد من الامور يجب تهيئتها وبتالي نحن نامل بتوفير المتطلبات لذلك".

وتابع ان "مشاريع المنافع الاجتماعية طرحت على وزير النفط "، لافتا الى ان "الوزير وجه شركة نفط الوسط بالمضي بسرعة متطلبات تقديم الخدمة لمواطني المحافظة من ناحية بناء المستشفيات وغيرها بما يخدم أهالي المحافظة".

وكان نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني السواد قد وصل واسط يوم امس والتقى حكومة المحافظة بشقيها التشريعي والتنفيذي وزار حقل الاحدب رفقة المحافظ المياحي.

واكد وزير النفط حيان عبد الغني، امس الخميس، ان المنشآت في حقل الاحدب قادرة على "قبض" أي غاز مصاحب يخرج ولا تسمح بحرقه.

وقال عبد الغني في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "بعد استثمار شركة نفط الوسط في حقل الاحدب (حقل نفطي يقع في ناحية الأحرار على بعد 27 كم غربي مدينة الكوت في محافظة واسط)، تم انتاج كمية كبيرة من الغاز، وينقسم الى غاز طبيعي 20 مقمق ويتم توجيهه الى اقرب محطة كهرباء، وغاز الطبخ 130 طن ويتم توجيهه الى الاسواق المحلية"، مبينا ان "الشعلات الموجودة في الحقل حاليا (شكلية) للحفاظ على ادامة الشعلة الاصلية"، مؤكدا ان "الغاز يستثمر بالكامل".

وأضاف، ان "مشروع استخراج الغاز في الحقل يعمل بشكل متكامل، حيث يتم استخراج الكبريت أيضا وتجفيفه وتوجيهه الى محطات الكهرباء كذلك"، لافتا الى ان "الشركة استطاعت ان تزيد انتاج النفط وبالتالي استخراج الغاز من 41 الف برميل يوميا الى 58 الفا خلال فترة وجيزة، لاتساع منشآت الحقل لاكثر من الإنتاج الحالي".

وتابع: "وزارة النفط لديها خطة متكاملة لاستثمار الغاز المصاحب، وان جميع الغاز الذي يحرق حاليا، تم التعاقد من اجل استثماره لفترة من 3 الى 5 سنوات اي بحلول عام 2027 سيتوقف حرق الغاز نهائيا".