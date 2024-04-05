بعد عام من اطلاق حملة "من اين لك هذا؟".. النزاهة تعلن تحقيق إنجازات غير مسبوقة

2024-04-05 16:54:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة (5 نيسان 2024)، تحقيق إنجازات غير مسبوقة في ملف الكسب غير المشروع منذ انطلاق حملة "من أين لك هذا" قبل عام.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "دائرة الوقاية، حدَّدت المُدَّة من الخامس من نيسان الجاري لغاية الأول من أيار المقبل؛ للإبلاغ عن التضخُّم والكسب غير المشروع في القـطـاع الرياضيّ، إذ تشمل وزارة الشباب والرياضة ومُديريَّاتها في المُحافظات واللجنة الأولمبيَّة والاتحادات الرياضيَّة والأندية والعاملين في المكاتب التنفيذية لتلك المؤسَّسات"، حـاثـةً المواطنين على "الإبلاغ عن أيّ زيادةٍ في أموال المُوظَّفـين والمديرين في هذا القطـاع، أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة".

وبينت، أن "حملة (من أين لك هذا) تتعلَّق بالأصل بالمُوظفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ جميعاً مسؤولين وغير مسؤولين؛ امتثالاً لأحكام المادة (16/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل؛ التي أوجبت لأجل تكليفهم بتقديم الكشف عن ذممهم الماليَّة أن يكون ذلك بناءً على إخبار مقترنٍ بأدلةٍ معتبرةٍ بحدوث زيادةٍ في أموالهم أو أموال أزواجهم أو أموال أولادهم لا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة، بالإضافة إلى المسؤولين المُكلَّفين بالأصل بتقديم إقرار الذمَّة الماليَّة بموجب المادة (16/ أولاً) من قانون الهيئة".

واشارت الى أن "الحملة تقع ضمن واجباتها في منع الفساد ومُكافحته، واسترداد أموال الشعب المسروقة والمنهوبة من قبل الفاسدين، إذ فتحت حسابين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأمريكي؛ من أجل إيداع المبالغ المُستردَّة".

ولفتت الى "نوافذ تلقّي البلاغات في هذا المضمار، منها: الخط الساخن (07800701653)، وصفحة (من أين لك هذا) في موقع الهيئة الإلكترونيِّ الرسميِّ، فضلاً عن البريد الإلكتروني (blaghat@nazaha.iq)".



