الصناعة توافق على مشروعين يتعلقان بإنتاج سماد اليوريا والداب في المثنى

2024-04-05 17:00:03 - المصدر: واع





بغداد – واع

اعلنت هيئة استثمار المثنى، اليوم الجمعة، موافقة وزارة الصناعة والمعادن على مشروعين استراتيجيين للأسمدة الكيمياوية (سماد اليوريا وسماد الداب DAP) في المحافظة.

وقال رئيس الهيئة عادل داخل الياسري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "محافظة المثنى وهيئة الاستثمار تبارك هذا التوجه لوزارة الصناعة لإقامة مشاريع صناعية طموحة تراعي الجودة وتلتزم بمتطلبات البيئة بما ينسجم مع البرنامج التنموي والإقتصادي لدولة رئيس الوزراء وتطلعات معالي وزير الصناعة".

واضاف الياسري أن "الهدف الرئيسي من هذه المشاريع هو توسيع القاعدة الصناعية الوطنية، وتنويع مصادر الدخل، ورفع نسبة مساهمة الأنشطة الإنتاجية في الدخل الوطني".

وتابع أن "صناعة الأسمدة من المشاريع الرائدة التي ينتظرها مستقبل زاهر من الجدوى الإقتصادية لتداخلاتها الواسعة مع قطاعات انتاجية حيوية"، مؤكداً ان "العراق يمتلك احتياطي كبير من الخامات الأولية لإنتاج الأسمدة النتروجينية التي تلبي حاجة السوق في ضوء التوسع بالمشاريع الزراعية".